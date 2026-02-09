timeleszに寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝が加わり、8人体制となってから2月5日で1年を迎えた。篠塚が今の思いを自身のInstagramに綴っている。

（関連：【画像】篠塚大輝、timelesz新体制1周年の仲睦まじい姿）

篠塚は「timeleszに新メンバーとして加入して1年が経ちました！！毎日が新鮮で新しいことばかりで、こんな人生を歩むことになるなんて思ってもいませんでした！2年目も8人で前に進んでいきます！よろしくお願いします！」と記しながら、橋本、猪俣と楽屋前に並んだ記念写真や原とのツーショットなどをアップ。そのなかには原が試着室の前で髪をかきあげ決めているカットもあり、原本人が「服選びに付き合ってくれてありがとな」とコメントを残している。

timeleszは2月5日に東京ドームにて、ドームツアー『We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME』の最終公演を開催した。

（文=リアルサウンド編集部）