9日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝157円26銭前後と、前週末午後5時時点に比べ38銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝186円00銭前後と1円02銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース