遠藤コーチがPK戦に向けて指示を出したガンバ大阪は2月7日、特別大会の百年構想リーグ開幕節でセレッソ大阪との大阪ダービーをPK戦（0-0／PK5-4）の末に制した。大阪ダービー史上初のPK戦は“職人”の元日本代表MF遠藤保仁コーチが作戦を立てて順番を決定。高卒2年目のMF名和田我空が強心臓ぶりを発揮するシュートを決めるなど全員成功し、ライバルを倒した。プライドを見せつけた。前半から相手に退場者が出るなど波乱の展開