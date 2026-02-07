サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、風速31m/sの強力噴射と4段階の風量調節に対応し、ステータスを確認できる液晶画面を搭載した「200-CDADE006」を発売した。片手に収まるコンパクトなサイズ感ながら、最大風速約31m/sという強力な噴射力を備えている。キーボードの隙間に入り込んだ細かなホコリや、PC内部の精密なパーツに付着したゴミも、ピンポイントで力強く吹き飛ばす。缶タイプと異な