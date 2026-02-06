モデルでプロデューサーの益若つばさが、自身の再婚観について言及。「令和の子供を産んでみたかった」と、現在の切実な願いを吐露する場面があった。【映像】益若つばさの再婚願望2月5日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」