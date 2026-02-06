毎年、節分の時期になるとニュース等で取り沙汰される「恵方巻の大量廃棄問題」。食品ロスへの関心が高まる中、北海道・釧路市にあるスーパーマーケットの投稿がXで大きな注目を集めました。「恵方巻の大量廃棄？なにそれ？」そんな強烈な一言と共に、見事に空っぽになった売場の写真を投稿したのは「スーパーあいちょう釧路」。大手チェーンではなく、地域に根ざしたスーパーがいかにして「廃棄ほぼゼロ」を達成したのか。そ