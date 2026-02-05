6日から8日頃にかけて、再び強い寒波が流れ込みます。特に投票日となる8日は、北日本から西日本の日本海側を中心に警報級の大雪となるおそれがあり、気象庁が注意を呼びかけています。気象監視・警報センター長田栄治予報官「さらに雪が降る、多くなる。除雪作業中の事故であるとか屋根からの落雪、建物や農業施設への被害、雪崩にも注意していただきたいと思います」6日以降、北日本から西日本では日本海側を中心に降雪が続き、