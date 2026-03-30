捜査関係者などによりますと、午後4時半ごろ、東京・世田谷区の警視庁玉川署の寮の居室内で、地域課に所属する23歳の男性巡査が頭から血を流しているのが見つかりました。男性巡査は拳銃を自分に向けて発砲したとみられ、病院に搬送されました。警視庁は、自殺をはかった可能性もあるとみて調べています。今、悩みを抱えているという方は、「日本いのちの電話」などの相談窓口があります。また、厚生労働省のホームページを「まも