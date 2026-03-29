香港メディアの香港01によると、香港では今、香港ドルを日本円に両替する人が急増している。4月3日から7日までのイースター連休、あるいはそれ以外の時期に日本旅行をしようと考える人が多いからという。背景には「歴史的な円安」が続いていることがある。香港人は総じて、世界で最も極端な「日本旅行大好き人間」だ。日本政府観光局が発表した2025年通年の訪日外客統計によると、同年に訪日した韓国人は延べ約946万人、中国人（大