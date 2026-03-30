千葉県流山市で30日午後、遊んでいた1歳の男の子が用水路に落ちて流され、意識不明の重体です。30日午後2時過ぎ、流山市駒木の用水路で「U字溝に男児が転落して姿が見えない」と119番通報がありました。警察によりますと、1歳の男の子が姉と遊んでいた際、幅120cmほどの用水路に落ち、約20分後に550メートルほど流されたところで、目撃者によって救助されました。男の子は病院に運ばれましたが、意識不明の重体です。用水路には当