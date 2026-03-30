荷物はどうするのが正解なのか4月になると、入学や入社、あるいは転勤などで、鉄道を利用し始める人も多くなります。例年、ゴールデンウィーク頃までは朝のラッシュ時間帯を中心に、他の時期と比べても混雑が激しくなる傾向があります。 【マナー違反です】これが電車内で「迷惑」と思われる行為一覧です（画像）混雑の原因は、単純な利用者の増加だけでなく、不慣れな“満員電車”に戸惑い、スムーズな乗車マナーが浸透してい