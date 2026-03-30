自身のX更新で花見を報告大相撲の元大関・小錦でタレントのKONISHIKIが29日、自身のXを更新。花見を満喫したことを報告すると、ファンから様々な声が上がった。お花見会場にいたのは、サングラスをかけ、白くなった顎髭をたくわえたKONISHIKIだった。「本当に40年ぶりですねーとにかく気持ちですよー日本桜文化が日本の力」として、動画や写真を公開。他の投稿でも「日本大好き桜日本の心美しさと優しさあと心あたかくさせま