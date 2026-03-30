暖かい日が増えるこれからの季節、体型カバーの方法に悩むという声も。そんな人におすすめしたいのが、サッと羽織って体型カバーができる「ベスト」。プラスワンするだけで、コーデのシャレ感アップも狙える優秀アイテムです。デイリーコーデの相棒になるアイテムを探すなら【グローバルワーク】をチェックしてみて。おすすめのベストを、スタッフさんの着こなしとともにご紹介します。