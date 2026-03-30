家族全員が外出をした日。帰宅すると、不満を溜め込んでいた猫さんが待っていたようで…？寂しさから見せた行動が可愛すぎると反響を呼んでいます。 話題となった投稿は記事執筆時点で1万回再生を突破し、「ハナちゃん荒ぶってますね」「愛らしい噛み噛み」「甘えてるんだろうねw」といったコメントが寄せられました。 【動画：ひとりぼっちでお留守番をしていた猫→家族が帰ってくると…思わず笑ってしまう『可愛い行動』】 家