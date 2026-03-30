プロ野球の日本ハム、巨人、中日でプレーし、現役を引退した中田翔さんが「大切なお知らせ」を予告し、多くの反響が寄せられている。中田さんは３０日までに自身のインスタグラムを更新し、「いつも応援してくださる皆様へ大切なお知らせがあります！！」と報告。「３．３１（火）昼１２：００に発表します！」と説明し、「お楽しみに〜！！＃中田翔＃ファンに感謝」とつづった。バイクにまたがる姿も投稿。フォロワーは「え