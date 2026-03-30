人気YouTuberのゆゆうた（鈴木悠太）が30日、自身のXを更新。本日より活動を再開することを伝えた。【動画】頭を丸めて謝罪したゆゆうたゆゆうたは、今年1月6日、自身のXで「この度、度重なる違法アダルトサイトの視聴及び、YouTube動画のダウンロードを行ってしまいました。本当に申し訳ありませんでした」と謝罪。これに続く形で、7日に「皆様へ自分の犯した罪と向き合う為、しばらく活動を謹慎させて頂きます。迷惑をかけ