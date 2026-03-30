新年度予算案は月内の成立が困難とみられる中、審議に水を差したのが松本洋平文科相の不倫スキャンダルだ。今後の国会審議で影響を引きずるのは必至で、与野党内では「高市早苗首相は松本氏のクビを差し出すしかない」と時間の問題との見方が強い。高市首相がこだわりを見せていた２０２６年度の予算案は月内に成立するのは困難で、４月にずれ込む情勢。１月解散―２月選挙で日程的に無理があったものの、審議の障壁の一つにな