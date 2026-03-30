海上自衛隊舞鶴地方総監部（京都府舞鶴市）は30日、同僚らから計約2億円を借り、うち約1億円を返還しなかったとして、第4術科学校所属の職員を懲戒免職処分とした。同部は職員の年齢や性別を明らかにしていない。同部によると、2018〜25年4月、「知人にクレジットカードを勝手に利用された」といった虚偽の説明をして同僚隊員ら計13人から約2億円を借金し、うち約1億円を返さなかった。また23年10月、借金の保証人を立てるよう