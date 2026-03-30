子どもたちが夢中になることもあるゲーム。適度に楽しむならいいですが、ゲームばかりして他のことに集中できないとなると、親としては考えてしまいますよね。先日ママスタコミュニティには「ゲーム以外のことに興味を持ってもらうには」というタイトルでこんな投稿がありました。投稿者さんは小学校4年生と2年生のお子さんを持つママです。『上の子が2年生のとき、宿題以外の家庭学習をすること、時間を守ることを約束させてゲー