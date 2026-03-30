幸せあふれる結婚式の様子が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で19万9000回再生を突破し、「なんか泣けた」「かっこいいーー」「幸せな気持ちになりました」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：結婚式で『リングドッグ』を任された犬→ぶっつけ本番で挑んだ結果…『予想外の展開』】 ぶっつけ本番で… Instagramアカウント「sushiro_mameshiba」の投稿主さんは、豆柴の