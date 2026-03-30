YouTuberのHIKAKINが、30日までに自身のSNSを更新。しばらくSNSの投稿ができない可能性があると伝えた。ファンの間では、YouTube上で28日から続けられている「ライブ配信」とあわせて、心配する声が上がっている。【動画】何があった？HIKAKIN、YouTubeで真っ暗な画面に「投稿できないかも」HIKAKINは、自身のXで「しばらくSNSの投稿ができないかもしれません。トラブルではないので心配しないでください」と絵文字を添えて投