■「退職金より今の給料」を選ぶ大手企業最近、私たちの働き方や、給料の仕組みが大きく変わりつつある。製紙大手の王子ホールディングスは、新たに入社した人の退職一時金を廃止し、給与引き上げに回すと発表した。また、ある企業は、従業員のボーナスを自己資本利益率（ROE）に連動させるという。こうした動きを見ると、伝統的なわが国の雇用慣行は大きく変わりつつあることが分かる。写真＝iStock.com／Prostock-Studio※写真は