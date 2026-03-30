「友人の娘さん結婚！祝いの品を持ってちょっと行って来るw」【写真】「これはすごい！」立体感あふれる悪魔超人サンシャインのケーキそんなコメントとともに投稿されたまさかの結婚祝いが話題です。写っているのは、人気漫画『キン肉マン』に登場する悪魔超人サンシャインを再現した手作りケーキ。黄色い巨体に太陽マーク、角ばったフォルムまでしっかり表現された、迫力満点の仕上がりです。見た瞬間に思わず二度見してしまうイ