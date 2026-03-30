東京都八王子市のコンビニでサンドイッチ1個（約300円）を万引したとして、警視庁高尾署に窃盗の疑いで現行犯逮捕された元タレントの坂口杏里さんが30日までに、YouTubeチャンネル「JUNYAちゃんねる」に出演。事件に関するインタビューに答えた。坂口さんは、現在は一般人として生活している自身の逮捕が大きく報じられたことに「大げさだな」と感じたという。逮捕前に勤務していたという東京・新宿2丁目にあるゲイバーで従業員と