◇パ・リーグオリックス5―4楽天（2026年3月29日京セラD）オリックスは、岸田監督の執念継投で2年連続の開幕カード勝ち越しを決めた。「1、2回から行くとは想定していなかったですけど、本当にみんなよく頑張ってくれましたね」先発した田嶋は、通算14勝6敗の“楽天キラー”だったが、初回いきなり2失点。その裏の攻撃で逆転に成功すると、すぐさま見切って2回には横山楓を投入した。3回から2イニングを投げた山崎以外