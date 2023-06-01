【APX】 3月30日 発売 価格：34,980円 KSCは、ガスブローバック「APX」を3月30日に発売する。価格は34,980円。 本商品は、イタリアのベレッタ社が開発した自動拳銃「ベレッタ APX」をトイガンで再現したもの。 スライドやバックストラップ、マガジンベースにはリアルな公式ロゴが打刻されており、ボディはポリマー素材を採用。700gに満たない軽量かつ