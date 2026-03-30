この春、女優の畑芽育（23）が活躍中だ。【もっと読む】大河ドラマ「豊臣兄弟！」好調の一方で…出演辞退した永野芽郁の前で“絶対口にしてはいけない”4文字昨年はMBS・TBSの「君がトクベツ」、NHK-BSの「終活シェアハウス」の2本の連続ドラマで、いずれもダブル主演だが主演を務めた。そして4月12日スタートのテレビ朝日系のドラマ「エラー」で所属事務所の先輩・志田未来（32）とダブル主演。ゴールデン・プライム帯（午