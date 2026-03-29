2016年、週刊誌によって報じられた学歴・経歴詐称疑惑により世間を騒がせた、「ショーンK」ことショーン川上氏。目鼻立ちのはっきりした端正なルックスに、渋さのある穏やかで心地よい声が特徴で、ニュース番組でのコメンテーターやラジオパーソナリティとして活躍し、各メディアから引っ張りだこの存在だった。こうした順調な活躍を見せていただけに、一連の騒動は世間に大きなショックを与え、川上氏はこれ以降、表舞台か