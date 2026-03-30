東京都東久留米市が自主制作した公式動画「公務員の昼休み」の撮影などの様子（同市提供）東京都東久留米市が自主制作した公式動画「公務員の昼休み」が人気だ。職員のただの昼休み風景を描いた「緩い」内容なのに毎回1万回以上の再生数を稼ぐ異例のヒット。福岡県久留米市と混同されることもある市の知名度アップにも一役買っている。採用の応募者減や内定辞退、中途退職など近年の公務員離れに危機感を持った市秘書広報課が