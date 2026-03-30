およそ68年前に都立病院で別の赤ちゃんと取り違えられた男性の生みの親の調査について、東京都は、親子関係にある人物の確認はできなかったとする報告書をまとめました。【映像】生みの親を捜すよう求める訴えを起こした江藏さん江藏智さん（67）は、東京・墨田区の病院で生まれた直後に別の赤ちゃんと取り違えられました。江藏さんは、都に対して生みの親を捜すよう求める訴えを起こし、東京地裁が調査を命じました。都は、