3年前、和歌山市で行われた選挙の演説会場で、岸田文雄元首相の近くに爆発物を投げ込んだとして殺人未遂などの罪に問われた木村隆二被告（27）の裁判で、最高裁は27日付で木村被告の上告を退ける決定をしました。木村被告を懲役10年とした判決が確定することになります。木村被告は2023年4月、和歌山市の漁港で、選挙の応援演説に訪れていた岸田元首相の近くに自ら作った爆発物を投げ込み爆発させ、岸田元首相らを殺害しようとした