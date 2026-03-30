NTT東日本が発行する「タウンページ」の最終版（NTT東日本提供）NTT東日本とNTT西日本は31日、紙の電話帳「タウンページ」の提供を終える。地域のさまざまな企業の住所、連絡先を業種別に網羅し、日々の暮らしを支えた。スマートフォンの普及や検索手段の多様化で需要が大きく減り、明治時代から続く135年超の歴史に幕を下ろす。タウンページの起源は1890年、日本で初となる電話の開通と同時に発行が始まった「電話加入者人名