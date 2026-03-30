3年前、札幌市で不正改造の車から外れたタイヤが当時4歳の女の子に直撃した事故で、父親がきょう、損害賠償を求めて車の運転手らを提訴しました。女の子の父親「誠意ある対応がなされることを信じて、一定の時間をかけて見守ってきたが、その状況は変わらなかった。法的な手続きによって、解決を図る必要がある」この事故は、2023年11月、札幌市西区で不正改造された車からタイヤが外れ、歩道を歩いていた当時4歳の女の子に直撃し