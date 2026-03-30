最後に一矢報いた。コロンビア代表は現地３月29日、国際親善試合でフランス代表とアメリカのノースウェスト・スタジアムで対戦。１−３で敗れた。共に北中米ワールドカップに出場する国同士の対戦。コロンビアは29分にデジレ・ドゥエに先制弾を許すと、41分にマルキュス・テュラムのゴールで追加点を献上。56分にはドゥエに再び、決められる。77分にレアンドロ・カンパスの得点で１点を返すも、反撃もここまでだった。