筆者は、お風呂に入るときにスマホを持って入り、動画を見たりしてゆったり過ごしています。そもそも、お風呂に持っていくスマホは防水仕様ですから、お湯がかかったり浴槽に落としたりしたとしても全く問題ないのですが、ずっとスマホを持ったままというのが面倒で、壁にスマホを置ける台があればいいなあ、と思っていました。 もちろん、そういったグッズが多くあるのは把握しています。その中でも、豊富に販売されてい