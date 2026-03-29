ジャストシステムの老舗ワードソフト「一太郎」には日本語の文章を正しく書くための高性能な校正エンジンが備わっています。そんな一太郎の校正エンジンをChromeとEdgeで使えるようにするブラウザ拡張機能が「JUSTチェッカー」で、Xの投稿画面やGmailのメール作成画面や各種ウェブサイトの問い合わせフォームなど幅広い用途で校正機能を使うことができます。便利そうだったので実際に使ってみました。JUSTチェッカー | ジャストシ
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