3年前、北海道・札幌市で走行中の改造車からタイヤが脱落し女の子に直撃した事故で、女の子の父親が30日、運転手の男らを提訴しました。この事故は2023年、札幌市西区で不正改造された車からタイヤが脱落し、当時4歳の女の子を直撃したものです。女の子は頸椎（けいつい）損傷などで今も意識が戻っていません。女の子の父親は30日、3億円を超える損害賠償を求めて運転手や車の所有者らを提訴しました。女の子の父親：私たち家族に