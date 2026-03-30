タレント有吉弘行（51）が、パーソナリティーを務める29日放送のJFN系列ラジオ「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に出演。ジャングルポケットの元メンバー斉藤慎二被告を意外な場所で見かけたと明かした。有吉は「ふざけていいのかどうかわかんない話なんだけどさ」「いやあ、やめようかな」と話すことに迷いながら、「ジャンポケの斉藤が代々木公園でさ、バウムクーヘン売ってたんよ、俺たまたま通ったら。わ！と