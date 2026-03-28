Z世代による反政府デモで政権が崩壊したネパールで28日、警官隊の弾圧を止めず若者の殺害に関与したとして、オリ前首相（74）が逮捕されました。AP通信によりますと、28日、現地当局に逮捕されたのは、ネパールのオリ前首相とレカク前内相の2人です。ネパールでは去年9月、政府が一部のSNSを禁止したことをきっかけにZ世代による反政府デモが広がり、警官隊による弾圧で70人以上の若者が死亡しました。オリ前首相らは、学生19人の