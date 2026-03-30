グランドスポーツPKGもイイマツダのカナダ法人は2026年1月27日、ピュアスポーツモデル「MX-5」（日本名：ロードスター）2026年モデルの価格とグレード構成を発表しました。公開後はユーザーからの関心が高まり、反響も広がっています。1989年の初代（NA型）から続くMX-5は、累計120万台以上を生産してきた小型オープンスポーツカーです。【画像】超カッコいい！ これがマツダ“新”「2ドアスポーツカー」です！ 画像で見る（55