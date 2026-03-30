俳優の榊原郁恵がお笑いコンビ、クワバタオハラ・くわばたりえのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「バタやんちゃんねる」（２９日配信）に出演し、２０２２年１１月に敗血症のために亡くなった渡辺徹さんについて「もう少し丁寧に接してあげれば」と悔恨の思いを語った。榊原は夫の突然の死去について「もう３年という感じ」と振り返った。くわばたが「亡くなったの急だったですよね」と尋ねると榊原は「そう。体調は頻繁に壊したりと