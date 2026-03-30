【ミスタードーナツ】の春らしさ溢れる「期間限定ドーナツ」が味わえるのは3月下旬まで。終売が間近に迫っている今、ご褒美に可愛いドーナツを堪能しませんか？ 桜の形をイメージして作られた、華やかなビジュアルもポイント。今回はそんな気分を上げてくれそうなドーナツをご紹介します。 デコレーションが映える「桜もちっとドーナツ 咲くいちごみるく」 食べるのを躊