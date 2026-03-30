女優の田中麗奈が２８日放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」（土曜・午後１１時半）に出演した。１児の母である田中。ＭＣの加藤浩次から「娘さんまだ小さいですよね？」と問われ、「まだ幼稚園で、女の子なんでどんどん会話ができるようになってくるのがうれしいです」と笑顔。幼稚園での行事について聞かれると「こないだバザーがあったので、劇やりました」と明かした。これにサバンナ・高橋茂雄は「バザーの劇に出たん