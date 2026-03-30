メンバー間での暴露が続いているYouTuberグループ「チャンネルがーどまん」の解散劇が混沌を極めている。脱退メンバーVSがーどまんさんの暴露相次ぐグループをめぐっては、リーダーのがーどまんさんが2026年3月17日にXで「メンバーが僕以外辞めました」と投稿。翌18日公開の動画では、メンバーらが激しく口論する様子が映され、MYさん、山ちゃん、マチョリティーさん、ワタナベマホトさんの脱退が明かされた。メンバーの脱退後、暴