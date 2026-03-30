国立長寿医療研究センター（愛知県大府市）は４月から、認知症や軽度認知障害（ＭＣＩ）を抑える実証研究を始める。全国２０市町の住民に、認知機能の改善を図るプログラムへ参加してもらう。２年かけて効果を検証し、全国展開を目指す。参加自治体の半数にあたる１０市町は、大府市や岐阜県高山市、三重県いなべ市など東海３県が占める。各市町は、６０〜８０歳で高血圧か高血糖の人を４０人ずつ募集する。参加者は２教室に