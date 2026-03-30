【モデルプレス＝2026/03/30】TBSにて、3月30日よる7時より生放送される『CDTVライブ！ライブ！春フェス4時間スペシャル』のタイムテーブルが発表された。【写真】M!LKメンバー、舞台上で号泣◆よる7時台＝LOVE「とくべチュ、して」CANDY TUNE「倍倍FIGHT！」原因は自分にある。「ニヒリズムプリズム」Juice=Juice「盛れ！ミ・アモーレ」SWEET STEADY「SWEET STEP」Dream Ami「Zoo 〜君がいるから〜」【名曲ライブ！ライブ！】JUJU