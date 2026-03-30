All About ニュース編集部は2月9〜11日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に『僕のヒーローアカデミア』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、『僕のヒーローアカデミア』の死柄木弔（しがらきとむら）を演じてほしい俳優ランキングを紹介します！死柄木弔は、幼少期に家族を暴走した“個性”によって殺してしまった悲劇的な過去を持ち、「全てを壊す」という信念を持つヴィラン。社会への憎悪を抱き、圧