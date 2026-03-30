千葉市の集合住宅で、夫を包丁で刺して殺害しようとした疑いで、27歳の妻が逮捕されました。黒川まみ容疑者（27）は29日夜、千葉市中央区の集合住宅の一室で、夫の真稀（なおき28）さんの胸を包丁で刺し、殺害しようとした疑いがもたれています。真稀さんは病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。警察によりますと、まみ容疑者が29日に真稀さんの実家に行った際、義理の両親に2万円を渡し、そのことを帰宅後真稀