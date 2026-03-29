お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が29日に音声プラットフォーム「Voicy（ボイシー）」を更新し、自身が製作総指揮・原作・脚本を務める映画「えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜」が“苦戦”している件について言及した。27日から公開がスタートした同作品だが「初日の動員数に関しては前作よりは良くなかったです。前作は1位が『鬼滅の刃』で2位が『ポケモン』で、プペルは3位スタートだったのですが、今回は4