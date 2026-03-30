「広島１−０中日」（２９日、マツダスタジアム）広島にとって、３試合とも手に汗握る展開だった。若き力が輝きを放ち、既存選手も存在感を発揮。そして新境地を歩み始めた右腕も最上の結果を残した。最高と言っても良い開幕カード３連勝。新井貴浩監督は笑みを浮かべて充実感を漂わせながらも「全て１点差。まだ３試合しか終わっていない。また気を引き締めていきたい」と勝ってかぶとの緒を締めた。３連戦を「選手がよく頑